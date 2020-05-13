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بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة ساني

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 08:59

بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة ساني
النجم الألماني ليروي ساني (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني اقترب من حسم صفقة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، ومن المتوقع الإعلان رسميا في غضون أيام.

وبحسب موقع "سبورت1"، فإن الدولي الألماني ينتظر حسم مسألة انتقاله للنادي البافاري، خلال شهر أيار/مايو الجاري.

وأشار إلى إمكانية حصول ساني على الضوء الأخضر من إدارة السيتزنز بإمكانية التفاوض مع مسؤولي بايرن، للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يمنح السيتي الفرصة لصاحب الـ24 عامًا للعودة إلى البوندسليغا بنهاية الموسم، لتجنب رحيله مجانا فور نهاية عقده في صيف 2021.

ويسعى النادي الإنجليزي للحصول على مقابل مادي نظير رحيل لاعب شالكه السابق، لإنعاش خزائنه بالمزيد من الأموال، من أجل ضبط ميزانيته، بعد أزمته الأخيرة التي أدت لحظره عامين من المسابقات الأوروبية، بعد خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وتعد صفقة ساني بمثابة أولوية داخل أروقة بايرن ميونخ، الذي حاول ضم اللاعب الصيف الماضي، لكن تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

ومن الممكن أن ينجح بايرن في الحصول على خدمات ساني في صفقة تتراوح بين 40 إلى 60 مليون يورو، أي أقل بفارق 40 مليون يورو، عما كان سيدفعه الصيف الماضي.


#بايرن ميونخ
#ليروي ساني
#مانشستر سيتي

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