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برشلونة يتفوق على مان يونايتد في صراع ضم ديمبلي

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 23:45

برشلونة يتفوق على مان يونايتد في صراع ضم ديمبلي
اللاعب الفرنسي موسى ديمبلي (أ ف ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني تقدم على مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صراع التعاقد مع لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، موسى ديمبلي.

ويُعد ديمبلي صاحب الـ23 عاما، واحدًا من أكبر اكتشافات الموسم في الدوري الفرنسي، وسيكون بديلا للبارسا حال فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، وربما يتم ضمه ليكون بجانب اللاعب الأرجنتيني في حال نجاح الصفقة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن برشلونة أقرب من مانشستر يونايتد في الصراع على ضم ديمبلي، وستكون القيمة المالية للصفقة بين 60 و70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يعرف جيدًا الاهتمام الكبير من أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد للتعاقد مع ديمبلي لتدعيم الخط الهجومي للشياطين الحمر.

وأفاد التقرير، بأن ديمبلي سيدرس فقط خيارات برشلونة ومانشستر يونايتد، وعلى الأرجح سيرحل عن صفوف ليون في الصيف، وسيدافع عن ألوان جديدة في آب/أغسطس المقبل.


#برشلونة
#موسى ديمبلي
#مانشستر يونايتد
#ليون
#لاوتارو مارتينيز

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