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ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة دفاعية

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 15:43

ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة دفاعية
اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب آخر في إنتر ميلان الإيطالي، بعدما ارتبط اسم نجم الأخير الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، بالانتقال إلى صفوف الفريق الكاتالوني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ميلان سكرينيار، المدافع السلوفاكي لإنتر، لفت أيضا انتباه مسؤولي البارسا بسبب قدراته المميزة وقوته البدنية.

لكن الصحيفة قالت إن انتقال سكرينيار إلى البلوغرانا "معقد نسبيًا"، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2023، بالإضافة لقيمته المادية الكبيرة التي تصل إلى 70 مليون يورو، علاوة على اهتمام ريال مدريد به.

وفي الوقت ذاته، هناك اهتمام من إنتر ميلان بالفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، لكن الأمور لم تتخط هذا الحد حتى الآن.

ولا يمانع النادي الكاتالوني في رحيل أومتيتي، حيث يستعد للاستماع للعروض المقدمة له.


#برشلونة
#ريال مدريد
#إنتر ميلان
#ميلان سكرينيار
#لاوتارو مارتينيز

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