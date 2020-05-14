  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فيروس كورونا يهزم مصارع سومو باليابان

تاريخ النشر: 14/05/2020 - 09:31

فيروس كورونا يهزم مصارع سومو باليابان
المصارع شوبوشي سقط ضحية كورونا
عرب ٤٨

أكد الاتحاد الياباني للسومو وفاة مصارع أمس، الأربعاء، بسبب فشل في العديد من أعضاء أجهزة الجسم بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصبح شوبوشي (28 عاما)، واسمه الحقيقي كيوتاكا سيوتاكي، أول ضحايا وباء كورونا في العالم من ممارسي هذه الرياضة القديمة.

وكان شوبوشي من رابع أعلى قسم في السومو، أول مصارع سومو تظهر نتيجة فحصه إيجابية في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي.

وأفاد الاتحاد الياباني للسومو أن المصارع خضع للعلاج في وحدة رعاية مركزة، إذ عانى من التهاب رئوي حاد عقب تعرضه للعدوى.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن شوبوشي شارك في مباراته الاحترافية الأولى في العام 2007 ووصل للترتيب الـ11 في قسم ساندانمي (رابع أعلى قسم).

ونقلت الوكالة عن هاكاكو، رئيس الاتحاد الياباني للسومو والمصارع السابق، قوله إنه "يمكنني أن أتخيل مدى الصعوبة التي واجهها، وهو يكافح المرض لأكثر من شهر، ولكنه مصارع تحملها بشجاعة وقاتل حتى النهاية. أريد له أن يرقد في سلام الآن".

يذكر أن الاتحاد الياباني للسومو ألغى بطولة الجائزة الكبرى الصيفية التي كان مقررا أن تبدأ في مايو بطوكيو، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا. وتم تأجيل منافسات أولمبياد 2020 التي كان يفترض إقامتها بطوكيو لمدة عام.


#كورونا
#سومو
#فيروس كورونا
#اليابان
#رياضة
#مصارعة

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فيراري قيمتها 1.6 مليون يورو تورّط إبراهيموفيتش
فيراري قيمتها 1.6 مليون يورو تورّط إبراهيموفيتش

2020-05-14

برشلونة يتفوق على مان يونايتد في صراع ضم ديمبلي
برشلونة يتفوق على مان يونايتد في صراع ضم ديمبلي

2020-05-13

رسميا: تحديد موعد استئناف الدوري الإيطالي
رسميا: تحديد موعد استئناف الدوري الإيطالي

2020-05-13

الأكثر قراءة

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

2020-05-13
مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس

مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس "قد لا ينتهي أبدًا"

2020-05-13
مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

2020-05-13
يعالون: أوحانا وزيرا للأمن الداخلي لإحباط تحقيقات ضد نتنياهو

يعالون: أوحانا وزيرا للأمن الداخلي لإحباط تحقيقات ضد نتنياهو

2020-05-13
بومبيو: سنتعاون ضد كورونا وإيران؛ نتنياهو: فرصة لدفع خطة ترامب

بومبيو: سنتعاون ضد كورونا وإيران؛ نتنياهو: فرصة لدفع خطة ترامب

2020-05-13