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ماذا قال ميسي عن لاوتارو؟

تاريخ النشر: 15/05/2020 - 09:09

ماذا قال ميسي عن لاوتارو؟
لاوتارو وميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أبدى إعجابه بقدرات مواطنه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الذي يلعب بصفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت لاوتارو بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو "هل أنت سعيد لأن مفاوضات ضم لاوتارو تسير في الطريق الصحيح؟ أنا صريح معك. لست متأكدًا بوجود مفاوضات أم لا".

وأضاف "إذا كانت هناك مفاوضات الآن، فليس لدي أي فكرة عنها. أعتقد أنني ذكرت من قبل أن مارتينيز مهاجم مثير للإعجاب، خاصة أنني أعتقد أنه لاعب متكامل للغاية".

وأتم "لاوتارو قوي ويراوغ بشكل جيد ولديه هدف، ويعرف كيف يحمي الكرة، لكن حسنًا، يجب علينا أن نرى ما سيحدث أخيرًا سواء معه أو مع أسماء أخرى".


#لاوتارو مارتينيز
#ليونيل ميسي
#برشلونة
#إنتر ميلان

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