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خطر جديد يهدد استئناف الدوري الإسباني!

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 17:20

خطر جديد يهدد استئناف الدوري الإسباني!
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن خطرا جديدا يهدد استئناف موسم 2019-2020 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد وضعت أكثر من مرحلة، لتقليل الإجراءات الاحترازية وتخفيف الإغلاق في البلاد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 7 أندية من الليغا لا تزال وزارة الصحة تضعها في المرحلة صفر من تخفيف الإغلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية، هي "ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإسبانيول وليغانيس وخيتافي وبلد الوليد".

وأوضحت أن البقاء في المرحلة صفر يعني استمرار التدريبات الفردية فقط في هذه الأندية، وبالتالي التأخر في بدء استعدادات عودة الليغا.

وقالت إن الانتقال إلى المرحلة الأولى يسمح للفرق ببدء تدريبات في أزواج أو مجموعات صغيرة.

وذكرت أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يسبب عدم مساواة في تحضير الفرق لبدء الدوري.

وأضافت أنه يمكن إصدار قرار وزاري يمنح هذه الفرق حق تنظيم التدريبات الجماعية، مشيرة إلى أن رابطة الليغا تعمل على حل هذه الأزمة.


#الدوري الإسباني
#برشلونة
#ريال مدريد
#كورونا
#فيروس كورونا

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