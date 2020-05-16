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زيدان يطلب مجددا التعاقد مع بوغبا

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 21:58

زيدان يطلب مجددا التعاقد مع بوغبا
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، لا زال يصر على ضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الصيفي القادم.

وحاول ريال مدريد ضم بوغبا، الصيف الماضي، بناء على طلب زيدان، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان جدد طلبه لإدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، بالتعاقد مع بوغبا.

في الوقت ذاته، أوضحت الصحيفة أن طلب زيدان لم يلق قبولًا من إدارة ريال مدريد؛ بسب سعر بوغبا، حيث لم يوافق النادي على دفع ما يفوق 100 مليون يورو الصيف الماضي، وحتى بعدما خفض مانشستر يونايتد من قيمته بعد تفشي فيروس كورونا.

بالإضافة إلى راتب اللاعب، حيث يتقاضى بوغبا 17 مليون يورو في الموسم، والريال ليس على استعداد لدفع هذه القيمة، كما أنه لا يحبذ طريقة بوغبا في بعض جوانب حياته الخاصة.

وفي الوقت الذي تبدو فيه إدارة ريال مدريد لا تفكر في بوغبا، لا يزال زيدان يرغب في إحضاره إلى سانتياغو بيرنابيو.


#زين الدين زيدان
#بول بوغبا
#ريال مدريد
#فلورنتينو بيريز
#مانشستر يونايتد

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