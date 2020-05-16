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صفقة لاوتارو إلى برشلونة تدخل مرحلة الحسم

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 17:10

صفقة لاوتارو إلى برشلونة تدخل مرحلة الحسم
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، من إنتر ميلان الإيطالي إلى برشلونة الإسباني، دخلت مرحلة الحسم.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الصفقة باتت أكثر وضوحا في الأيام الأخيرة، حيث حسم كل من إنتر وبرشلونة موقفهما في المفاوضات.

وأشارت إلى أن إنتر تمسك بالحصول على ما يساوي قيمة الشرط الجزائي للاوتارو (111 مليون يورو)، وهو الأمر الذي وافق عليه برشلونة.

وأوضحت أن برشلونة سيقدم أموالًا تقترب من 60 مليون يورو، ثم يستخدم لاعبيه لتغطية فارق التكلفة (51 مليون يورو).

وقالت الصحيفة، إن القائمة التي طرحها برشلونة طويلة وتضم كلًا من نيلسون سيميدو، أرتورو فيدال، جان كلير توديبو، جونيور فيربو، صامويل أومتيتي وكارليس ألينا.

وأضافت، أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر وبييرو أوسيليو المدير الرياضي، يتناقشان مع المدرب أنطونيو كونتي، لاختيار أنسب اللاعبين لمشروع النيراتزوري.

وذكرت "ماركا"، أن إنتر يحتاج ظهير أيمن، وعقب انهيار مفاوضات التجديد مع برشلونة، أصبح سيميدو الآن أحد الخيارات الأكثر إثارة للنيراتزوري.

وأتمت الصحيفة تقريرها بأن النادي الإيطالي سيبلغ برشلونة باللاعبين الذين يريد ضمهم في الأيام القليلة المقبلة.


#لاوتارو مارتينيز
#برشلونة
#إنتر ميلان

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