نيمار: أنتظر إشارة من باريس سان جيرمان!

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ينتظر إشارة من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC "هدفي أن أكون جاهزا عندما أتلقى إشارة من النادي بشأن عودة النشاط، لأكون في أفضل حالة ممكنة".

وأضاف "أتدرب هنا في البرازيل بكل جدية، وبنفس القوة والإيقاع الذي كنت أتدرب به مع النادي".

وتابع نجم برشلونة السابق "في الواقع، التدريبات الحالية أصعب، كما أمارس بعض الأنشطة لتعويضي عن فقدان لياقة المباريات".

وأكد نيمار في ختام تصريحاته "بالطبع أفتقد الأجواء التنافسية، لكنني أنفذ البرنامج الذي أعده مدرب اللياقة البدنية ريكاردو روزا بكامل حذافيره".

يذكر أن آخر مباراة لنيمار مع بي إس جي كانت ضد بوروسيا دورتموند الألماني يوم 11 آذار/مارس الماضي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.