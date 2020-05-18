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هل تلقى صلاح عرضا من ريال مدريد؟

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 09:15

هل تلقى صلاح عرضا من ريال مدريد؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق وكيل النجم المصري، محمد صلاح، إلى ما ذكره المدرب السابق لمنتخب مصر، هاني رمزي، حول حقيقة تلقي الأول عرضا من ريال مدريد، في وقت سابق.

وذكر عباس في تصريح مقتضب، عبر حسابه على "تويتر": "محمد صلاح لم يتناقش مع أي من مدربيه السابقين بشأن مستقبله".

وتفادى وكيل صلاح، تأكيد وجود مثل هذا العرض في السابق أو نفيه، حيث لم يتناول الأمر.

وكان رمزي، نجم فيردر بريمن السابق، قد ذكر أن صلاح أخبره بتلقيه عرضا من الريال، وتناقش معه بشأن مستقبله، مبرزا عمق العلاقة بينهما.

وأوضح "المنتخب المصري كان في سويسرا، للعب مباراة ودية خلال ولاية المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وتواجدت هناك حينها وتحدثت مع صلاح حول مستقبله".

وربطت تقارير صحفية سابقة بين صلاح والنادي الملكي، خاصةً بعد تألق الدولي المصري في صفوف الريدز، على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#محمد صلاح
#ريال مدريد
#ليفربول
#هاني رمزي

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