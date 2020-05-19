راكيتيتش: لم أغلق باب الرحيل عن برشلونة!

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، إيفان راكيتيتش، أبدى رغبته في الاستمرار بـ"الكامب نو"، لكن في نفس الوقت لم يغلق الباب أمام الرحيل بالميركاتو الصيفي القادم.

وقال راكيتيتش، خلال تصريحاته لإذاعة "كوبي" الإسبانية "أول تدريب جماعي كان خاصًا، وشعرت وكأنني لاعب كرة قدم مرة أخرى، وهناك احترام للوضع الحالي، لكننا نتطلع إلى تخطيه، فنحن قمنا بتغيير ملابسنا وقمنا بالاستحمام في منازلنا".

وأضاف "حين وصلت للمدينة الرياضية، قالوا لي إيفان لقد تغيرت، فأنا الآن أفضل حالا جسديًا أكثر مما كنت عليه في الصيف".

وتابع "تجديد عقدي؟ حين نوقع عقدًا يكون الهدف إكماله للنهاية، وأنا أريد أن ألعب، لكنني أشعر بالهدوء، وكنت أتمنى في بعض الأحيان أن يأتي شخص من النادي لوضع حد لهذه الشائعات، والرئيس بارتوميو لم يخبرني بأي شيء، وربما يستمع لتصريحاتي يتصل بي".

وعن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، أجاب "إذا كان لا بد من أن يأتي لاوتارو، سأكون سعيدًا، لكن الأمر ليس بيدي".

وأردف "ما أريده هو التفكير في برشلونة، لكنني لم أغلق الأبواب لإجراء تغيير كبير".

واستكمل "مستقبل العائلة؟ سنذهب للعيش في إشبيلية عاجلا أم آجلا بكل تأكيد، وعلاقتي مع المدرب سيتين جيدة".

وواصل "تصريحات كورتوا بعدم أحقيتنا بالتتويج بالليغا حال الإلغاء؟ أنا أحترمه، لكن أريد أن يكون ردي عليه في الملعب".

وختم "الطموح؟ سألتني ابنتي الكبرى، متى سنضع كأسًا جديدًا في غرفة الكؤوس في المنزل، فأجبت سيكون لدينا اثنان آخران هنا".