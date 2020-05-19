ساني يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، حسم مصيره مع فريقه في ظل اهتمام بايرن ميونخ الألماني بالحصول على خدماته.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ لا يزال في مفاوضات مع مسؤولي مان سيتي، بشأن قيمة الصفقة المنتظرة.

رغم ذلك، أكدت الشبكة أنَّه لا يبدو أنَّ اتفاقًا وشيكًا سيعقد قريبًا بين الطرفين بشأن قيمة انتقال الدولي الألماني للنادي البافاري.

وأشارت إلى أنَّ اللاعب حسم قراره النهائي بالفعل إذ يرغب ومسؤولي النادي الألماني في إتمام الصفقة هذا الصيف، إذ استبعد ساني مسألة تجديد عقده مع السيتزنز بنهاية الموسم الحالي، مفضلًا ارتداء القميص البافاري.

وينتهي عقد صاحب الـ24 سنة مع مانشستر سيتي في صيف 2021، مما قد يدفع الأخير لبيعه هذا الصيف، بدلًا من رحيله مجانًا العام المقبل.

وكان ساني على مقربة من الانتقال إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، لكنه تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، مما عطل إتمام الصفقة.