بايرن ميونخ يمدد عقد حارسه نوير

مدد بايرن ميونخ الألماني، عقد حارسه الأول مانويل نوير، بشكل رسمي لمدة موسمين جديدين، بعد شوط طويل من المفاوضات.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد نوير مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، قبل أن ينجح النادي في الإبقاء عليه حتى صيف 2023.

وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، تعليقًا على تجديد عقد نوير "بايرن ميونخ سعيد للغاية ومرتاح لأن مانويل مدد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2023، هو أفضل حارس مرمى في العالم، وقائدنا".

من جانبه علق نوير، قائلًا "في أسابيع الإغلاق الماضية بسبب فيروس كورونا، لم أرغب في اتخاذ قرار، لأن لا أحد كان يعرف إن كانت الأمور ستستمر مع كرة القدم في البوندسليغا أو لا ومتى وكيف".

وأضاف "كان من المهم بالنسبة لي أن أستمر في العمل مع مدرب حراس المرمى، الآن وبعد استئناف الموسم، أتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير، وأشعر براحة شديدة وأنا هنا".