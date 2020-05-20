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ريال مدريد سيستغني عن زيدان في حالة واحدة!

تاريخ النشر: 20/05/2020 - 18:30

ريال مدريد سيستغني عن زيدان في حالة واحدة!
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة ريال مدريد الإسباني ستستغني عن مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، في حالة واحدة عقب نهاية الموسم الحالي.

وعاد زيدان لقيادة ريال مدريد مرة أخرى في شهر آذار/مارس من عام 2019، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري بسبب سوء النتائج والخروج من دوري أبطال أوروبا مبكرًا على يد أياكس أمستردام.

وبحسب صحيفة "إيفينينغ ستاندرد" البريطانية، فإن ريال مدريد مهدد بالخروج خالي الوفاض دون أي بطولة هذا الموسم للعام الثاني على التوالي، وإذا لم يفز زيدان بأي لقب في نهاية الموسم، فإن ريال مدريد سيوجه له الشكر وسيضطر لإقالته.

وودع ريال مدريد كأس إسبانيا أمام ريال سوسييداد، كما خسر لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال على ملعبه أمام مانشستر سيتي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الليغا خلف برشلونة.

وأوضح التقرير أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، يمكن أن يحل محل زيدان مع بداية الموسم المقبل.

ولا يشغل بوكيتينو حاليًا أي منصب، بعد إقالته من تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي، ليحل محله جوزيه مورينيو، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمه بتدريب ريال مدريد وباريس سان جيرمان ونيوكاسل.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#ماوريسيو بوكيتينو

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