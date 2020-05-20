غوارديولا يضع خطة لضم لاعب جزائري

أفادت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، وضع خطة من أجل إبرام صفقة قوية في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، حسب مصادر إنجليزية، أنَّ المدرب الإسباني، مهتم بالتعاقد مع الجزائري، إسماعيل بن ناصر، متوسط ميدان ميلان، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويعتقد غوارديولا، أنَّ الجزائري (22 عامًا)، قادر على حل المشاكل التي يعاني منها الفريق في خط الوسط، وتعويض رحيل النجم دافيد سيلفا، كما يعتبره استثمارًا للمستقبل بحكم صغر سنه.

وأشار الموقع إلى أنَّ غوارديولا يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، وتواصل مع محيطه للحصول على موافقته، قبل مناقشة تقديم عرض ملائم لميلان.

وأضاف الموقع أنَّ "السيتي" سيلقى منافسة شديدة على ضم بن ناصر من باريس سان جيرمان الذي يملك أفضلية في هذا السباق، في ظل مشاركته الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وانتقل بن ناصر إلى ميلان، الصيف الماضي، بعقد يمتد 5 سنوات، قادما إليه من إمبولي الإيطالي، بصفقة بلغت 16 مليون يورو.