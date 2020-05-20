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نيمار لن يغادر باريس سان جيرمان!

تاريخ النشر: 20/05/2020 - 09:02

نيمار لن يغادر باريس سان جيرمان!
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

نقلت تقارير صحفية، عن وكيل أعمال نيمار السابق، والمقرب من عائلة اللاعب البرازيلي، قوله إن "نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لن يرحل عن حديقة الأمراء في الميركاتو الصيفي القادم".

وذكر ريبيرو، الثلاثاء، خلال تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس": "أعتقد أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان، لأن سوق الانتقالات ستكون مختلفة".

وأضاف "عالم الاقتصاد في كرة القدم سيتغير".

ورحل نيمار عن صفوف البلوغرانا في صيف 2017، لكنه يسعى جاهدًا للعودة مرة أخرى للنادي الكاتالوني.

وينتهي عقده مع بي إس جي في صيف 2022، ويرفض النادي الفرنسي التخلي عنه، حتى الآن، كما فعل في الصيف الماضي رغم المحاولات المستميتة للبارسا ونيمار.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#برشلونة

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من عرب 48

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