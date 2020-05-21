آخر الاستعدادات للقمة المرتقبة بين ميونخ ودورتموند

يستعد نادي بايرن ميونخ المتصدر في الدوري الألماني لكرة القدم، لمواجهة خصمه العنيد نادي بوروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء القادم، وفي مساع التحضير يخوض الفريقان بروفا نهائية يوم السبت المقبل للاستعداد للمواجهة التي قد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية بطل الدوري الألماني.

وكان استئناف المنافسة الكروية في ألمانيا، الأسبوع الماضي مبكرا مقارنة مع جيرانها في غربي أوروبا والذين سيعودون على أقرب تقدير في حزيران/ يونيو، علما بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب "كوفيد-19" هو من الأدنى في أوروبا والعالم.

ووسط إجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا للدوران دون جماهير، وسط مخالفات بسيطة على غرار بعض العناق أو المصافحة لدى تسجيل اللاعبين الأهداف. وتنطلق مباريات المرحلة السابعة والعشرين يوم الجمعة.

وكانت أبرز مباريات المرحلة الماضية دربي إقليم الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه، الذي ثأر فيه الأول برباعية افتتحها المهاجم الصاعد بسرعة صاروخية النروجي إرلينغ هالاند.

بعد قدومه شتاء من سالزبورغ النمسوي بمبلغ زهيد نسبيا (20 مليون يورو)، هزّ ابن التاسعة عشرة تقريبا الشباك في كل مباراة شارك فيها، ورفع رصيده إلى 10 أهداف في تسع مباريات في الدوري، و41 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم.

ويظهر نجل اللاعب الدولي السابق آلف-اينغه هالاند ثقة فائقة بنفسه، وقال بعد الفوز الكبير على شالكا "لم نكن خائفين من أي شي، عرفنا إننا سنفوز، وقد رأيتم هذا الشيء اليوم على أرض الملعب.. لم نلعب لعدة أسابيع، لكننا كنا نعمل في هذه الفترة".

وبرغم الغيابات الكبيرة على تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر على غرار القائد ماركو رويس، ولاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتل والمدافع الفرنسي دان-أكسل زاغادو الذي سيفتقده دورتموند حتى نهاية الموسم، كان الفريق الأصفر الأفضل في المباراة.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن رويس البالغ من العمر 30 عامًا، وفي رصيده 12 هدفا و7 تمريرات حاسمة في 26 مباراة هذا الموسم، سيمتد غيابه حتى نهاية الموسم بعد إصابته بعضلات المقرب قبل ثلاثة أشهر.

لكن امتحان دورتموند المقبل يتوقع أن يكون صعبا على أرض فولفسبورغ بطل 2009. ولم يخسر صاحب المركز السادس في آخر سبع مباريات، ويحاول التشبث بمركزه المؤهل إلى الأدوار التمهيدية في مسابقة "يوروبا ليغ".

والى هالاند الناجع، يعوّل فافر على الجناح الانكليزي الشاب جايدون سانشو الذي شارك بديلا ضد شالكه، لكنه يواجه انقضاض اندية إنكليزية لانتدابه على غرار مانشستر يونايتد، بحسب التقارير.

ويبدو الصراع على اللقب والمراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مفتوحا، إذ يبلغ الفارق بين بايرن ميونيخ المتصدر ودروتموند أربع نقاط، وبين بايرن وليفركوزن السادس ثماني نقاط فقط.

وفي ظل توقع محللين تغييرات مفاجئة في الترتيب بعد استئناف الدوري، لم تخسر أول خمسة أندية في المرحلة السابقة، ووحده لايبزيغ كان ضحية ضيفه فرايبورغ وعادله قبل ربع ساعة على نهاية المباراة (1-1).

وللأسبوع الثاني تواليا، سيكون دورتموند قادرا على تقليص الفارق إلى نقطة مع بايرن الذي يستضيف السبت أيضا اينتراخت فرانكفورت الثالث عشر والذي تلقى أربع خسارات تواليا، وذلك بعد عودة فريق المدرب هانزي فليك بالنقاط من أرض أونيون برلين (2-صفر) الأحد الماضي.

وبعد أسابيع من الترقب والتكهنات، أعلن الفريق البافاري المتوج بلقب الدوري في آخر سبعة مواسم، تمديد عقد حارسه الدولي المخضرم مانويل نوير حتى 2023.