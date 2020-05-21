أدوريز يعتزل مسيرته الكرويّة

اعتزل مهاجم فريق أتليتيك بيلباو، أريتز أدوريز وهو أكبر لاعب سنا يسجل لمنتخب إسبانيا في مباراة دولية، يوم أمس الأربعاء، تحقيقًا لـ"رغبة جسده".

وخاض أدوريز 443 مباراة في الدوري الإسباني مع فالنسية وريال مايوركا وبيلباو وسجل 158 هدفا وقال على "تويتر" إنه "اتخذ قرار الاعتزال بعد أن نصحه الأطباء بالخضوع لجراحة لاستبدال مفصل الورك".

وقال إن "الأطباء نصحوني يوم أمس بضرورة الذهاب إلى جراح في أسرع وقت ممكن لاستبدال مفصل الورك من أجل ممارسة حياتي الطبيعية قدر الإمكان. للأسف قال جسدي "كفى". وأضاف: "لا أستطيع مساعدة زملائي في الملعب بالطريقة التي أحبها.. هذه هي حياة أي رياضي محترف".

وخاض أدوريز مباراته الأولى مع منتخب إسبانيا في 2010 في سن 29 لكنه انتظر ست سنوات بعدها لاستدعائه مجددا عندما تم اختياره لمواجهة إيطاليا وديا وسجل هدف التعادل 1-1 والذي كان أول أهدافه الدولية.

وفي وقت لاحق من العام ذاته أصبح أكبر لاعب سنا يسجل مع منتخب إسبانيا وعمره 35 عاما و275 يوما عندما هز الشباك في الانتصار 4-صفر على مقدونيا وهو الهدف الثاني له مع بلاده في 13 مباراة. وخاض 17 مباراة في كل المسابقات مع بيلباو هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا.