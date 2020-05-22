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زيدان يفضل ضم ماني على مبابي

تاريخ النشر: 22/05/2020 - 08:47

زيدان يفضل ضم ماني على مبابي
النجم السنغالي ساديو ماني (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، يتفوق على النجم الفرنسي كيليان مبابي، في ميركاتو ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مدرب الميرنغي، زين الدين زيدان، يفضل ضم ماني على كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لا سيما أن النادي الفرنسي يرفض فكرة التفاوض حول اللاعب.

وأشارت إلى أن ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي يمكنه إغراء النجم السنغالي للرحيل عن أنفيلد.

وأوضحت أن خطة ريال مدريد هي التحرك لضم ماني في الميركاتو الصيف المقبل، من خلال تقديم عرض ضخم، ثم مطاردة مبابي في صيف 2021.

وأضاف أن الاتصال الأول بين ريال مدريد وماني جاء في تموز/يوليو الماضي، وكان هدفه معرفة موقف النجم السنغالي من مغادرة ليفربول.

يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، سبق أن أكدت عدم سعادة ماني في ليفربول، بعدما دعم يورغن كلوب، مدرب الريدز، زميله فيرجيل فان دايك على حسابه، في سباق الكرة الذهبية هذا الموسم.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#ساديو ماني
#ليفربول
#كيليان مبابي

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