بايرن ميونخ يسحق فرانكفورت بخماسية لهدفين

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا ساحقا على آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز خماسية بايرن ميونخ كل من اللاعبين ليون غوريتسكا، توماس مولر، روبرت ليفاندوفسكي، ألفونسو ديفيز ومارتن هينتيرغير (ذاتي)، فيما سجل هدفا فرانكفورت اللاعب مارتن هينتيرغير.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 61 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

مجريات المباراة:

كانت بداية بايرن سريعة لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، حتى الدقيقة 11، عندما تابع روبرت ليفاندوفسكي عرضية مرت من فوق الجميع، لكن محاولته ارتدت من العارضة.

وبعدها بـ3 دقائق، أهدر مدافع بايرن ميونخ بيامين بافارد فرصة حقيقية، عندما تابع برأسية عرضية جوشوا كيميتش، لكن الحارس كيفن تراب كان له بالمرصاد.

وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة 16، عندما شق توماس موار طريقه من الناحية اليسرى، قبل أن يمرر إلى غوريتسكا الذي تابعها الكرة بأناقة في المرمى.

حاول فرانكفورت الرد سريعا عبر لاعب بايرن السابق سيباستيان روده الذي أطلق تسديدة لم تشكل خطرا على المرمى في الدقيقة 18.

ومرت الدقائق التالية هادئة دون خطورة تذكر على المرميين، حتى الدقيقة 37، عندما تألق تراب بإبعاده تسديدة دافيد ألابا إلى ركنية تابعها ليفاندوفسكي بعيدا عن المرمى.

وعزز بايرن تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 41، عندما كسر مولر مصيدة التسلل ليتابع عرضية ألفونسو ديفيز داخل الشباك.

وما أن انطلق الشوط الثاني، حتى دون ليفاندوفسكي اسمه على لائحة المسجلين، عندما غاص برأسه لعرضية كومان من الناحية اليمنى.

وحرم تراب بيريسيتش من تسجيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 49، والأخير حاول التهديف في الدقيقة 51، إلا أن رأسيته حادت عن المرمى.

وعاد فرانكفورت إلى الأجواء في الدقيقة 51، عندما ارتقى هنتيريغر برأسه لكرة عالية قبل أن يتابعها بيسراه بعيدا عن متناول الحارس مانويل نوير.

وبعدها بأربع دقائق، منح هنتيريغر الأمل لفرانكفورت بالهدف الثاني، عندما ارتقى فوق الجميع ليدك الكرة برأسه في المرمى إثر ركنية نفذها روده.

لكن بايرن استعاد توازنه سريعا، فاستغل ديفيز تمريرة متسرعة من جيلسون فرنانديز، ليسدد في المرمى الهدف الرابع في الدقيقة 61.

ودخا سيرجي جنابري بدلا من بيريسيتش في تشكيلة بايرن، واقتحم كومان دفاع فرانكفورت، لكن ارتأى لتسديد في الزاوية الضيقة بدلا من التمرير، لينقذ تراب محاولته في الدقيقة 66.

وتألق نوير في إبعاد شبح الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 68، عندما تصدى لمحاولة ميات جاكينوفيتش، قبل أن يضيف بايرن الهدف الخامس في الدقيقة 74، عندما صد تراب محاولة جنابري، لترتد الكرة من هنتيريغر إلى داخل المرمى.

وحاول كومان استغلال خطأ دفاعي جديد لفرانكفورت، لكن المدافع ستيفان إلسانكر أنقذ الموقف في الدقيقة 78، وشق لاعب فرانكفورت فيليب كوسيتيتش طريقه من العمق نحو الجهة اليسرى، قبل أن يسدد كرة ارتدت من القائم في الدقيقة 83.