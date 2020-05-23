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رسميا: تحديد موعد استئناف الدوري الإسباني

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 15:35

رسميا: تحديد موعد استئناف الدوري الإسباني
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، وبشكل رسمي عن موعد استئناف موسم الدوري المحلي، وذلك يوم 8 حزيران/يونيو القادم.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، قد صرح أمس الجمعة، أن الأندية والمديرين واللاعبين والحكام كلهم متحمسون لاستئناف الموسم مرة أخرى، لكن المسابقة ستبدأ عندما تعتبر السلطات الصحية الأمر ممكنًا".

وقال سانشيز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا "لقد قامت إسبانيا بما يجب لمواجهة فيروس كورونا، والآن نفتح آفاقًا جديدة أمام الجميع".

وأضاف "حان الوقت لاستعادة العديد من الأنشطة اليومية في إسبانيا. بداية من 8 حزيران/يونيو، سيعود دوري كرة القدم".

وحتى الآن لم تنجح الفرق الإسبانية في العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي حتى الآن، في انتظار الحصول على موافقة وزارة الصحة.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف بعد خوض 27 جولة.

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#الدوري الإسباني
#كورونا
#فيروس كورونا

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