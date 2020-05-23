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كوتينيو يعود إلى برشلونة

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 08:45

كوتينيو يعود إلى برشلونة
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (وكالات)
عرب ٤٨

أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينغه، عن انتهاء صلاحية أحقية شراء النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، من برشلونة الإسباني بعدما لعب بصفوف الفريق على سبيل الإعارة.

وانضم كوتينيو إلى بايرن هذا الموسم، على سبيل الإعارة، مع أحقية شرائه مقابل 120 مليون يورو.

وقال رومينيغه، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية "بايرن ميونخ لم ينفذ خيار أحقية شراء كوتينيو... انتهت صلاحيته ولم ننفذه".

وأردف "الآن يجب أن نقوم بالتخطيط الداخلي على المستوى المالي".

ولم يصل كوتينيو إلى مستوى التوقعات مع العملاق البافاري، حيث لعب 32 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف وصنع 8.

وأجرى كوتينيو جراحة في الكاحل، خلال نيسان/أبريل الماضي، ولا يشارك في مباريات الفريق حاليا بعد استئناف البوندسليغا.

ومن جانبه، سيحاول النادي الكاتالوني التخلص من البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#بايرن ميونخ
#فيليب كوتينيو
#برشلونة

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