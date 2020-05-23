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يوفنتوس يضع خطة بديلة لضم هالاند

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 15:40

يوفنتوس يضع خطة بديلة لضم هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي لا زال يرغب في التعاقد مع النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، رغم انتقاله للعب مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" وشبكة "سبورت ميدياست"، فإن بطل إيطاليا ينوي الانتظار حتى صيف 2021 للتحرك نحو صاحب الـ 19 عامًا.

وقرر مسؤولو اليوفي، القيام بخطة بديلة، تقضي بضم البولندي أركاديوس ميليك مهاجم نابولي، هذا الصيف، لحين النجاح في ضم هالاند.

وترغب إدارة يوفنتوس في الانتظار لحين موعد تفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، والتي تبلغ 75 مليون يورو.

وينص العقد المبرم بين الطرفين، على إمكانية تفعيل بند الشرط الجزائي بحلول حزيران/يونيو 2021، مما يعني عدم قدرة أي فريق على ضم اللاعب بذات الطريقة هذا الصيف.

يذكر أن هالاند أحرز 41 هدفًا خلال مشاركته في 34 مباراة بقميصي ريد بول سالزبورغ النمساوي ودورتموند هذا الموسم.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#يوفنتوس
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند

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