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ميسي: فكرت في الرحيل عن برشلونة لهذا السبب!

تاريخ النشر: 25/05/2020 - 09:14

ميسي: فكرت في الرحيل عن برشلونة لهذا السبب!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

كشف نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عن سبب تفكيره في الرحيل عن "كامب نو" قبل 4 سنوات.

وذكر ميسي في تصريحات لـ"راديو كاتالونيا" الأحد: "فكرت في الرحيل عن برشلونة عام 2016 بعد أزمتي مع الضرائب".

وأوضح "التفكير كان في الرحيل عن إسبانيا عمومًا، وليس برشلونة".

وتم توجيه تهمة التهرب من الضرائب لميسي ووالده في الفترة ما بين 2007 إلى 2009، حيث واجه ميسي خطر السجن لمدة 21 شهرًا.

وفي عام 2017، استأنف ميسي الحكم، وتم تخفيف العقوبة عليه وعلى والده بدفع غرامة تقدر بـ223 ألف إسترليني، بينما دفع والده 161 ألف إسترليني، لتجنب عقوبة السجن 15 شهرًا.

وتابع ميسي "شعرت بأنني تعرضت لسوء معاملة شديدة. لم أكن أرغب في البقاء هنا (إسبانيا)، ولم أكن أمتلك عرضًا من أي فريق آخر للرحيل؛ لأن الجميع كانوا يعرفون رغبتي في البقاء هنا".

وأكد "كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي ولعائلتي، لأن الناس لا يعرفون الكثير عما حدث".

وعن قراره بالاستمرار في النهاية، قال "أولًا، بسبب وضعي في النادي وحبي الشديد له، وثانيًا، بسبب ارتباط عائلتي بالمدينة وبأصدقائنا هنا".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ليونيل ميسي
#برشلونة

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