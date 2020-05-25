  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يضع سعرا مفاجئا مقابل بيع هيغوين

تاريخ النشر: 25/05/2020 - 09:19

يوفنتوس يضع سعرا مفاجئا مقابل بيع هيغوين
النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي حدد سعرا مفاجئا مقابل الاستغناء عن خدمات النجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، في الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم هيغوين بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، في ظل رغبة البيانكونيري في التخلص منه.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس سيكون على استعداد لبيع هيغوين هذا الصيف مقابل 18 مليون يورو، لضمان عدم الخسارة من بيعه في ميزانيته العمومية.

وانضم هيغوين إلى يوفنتوس، قادمًا من نابولي، في صيف 2016 مقابل 90 مليون يورو، وينتهي عقده بصيف 2021.

وقد سجل البيبيتا منذ ذلك الحين، 63 هدفًا في 139 مباراة، ثمانية منها جاءت في الموسم الحالي.

وأبدى أكثر من نادٍ رغبة في ضم هيغوين هذا الصيف، من بينها نيوكاسل وولفرهامبتون الإنجليزيين، إضافة إلى ريفربليت الأرجنتيني.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#غونزالو هيغوين
#يوفنتوس

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميسي: فكرت في الرحيل عن برشلونة لهذا السبب!
ميسي: فكرت في الرحيل عن برشلونة لهذا السبب!

2020-05-25

آرثر يعطي الضوء الأخضر لصفقة برشلونة ويوفنتوس
آرثر يعطي الضوء الأخضر لصفقة برشلونة ويوفنتوس

2020-05-24

إدارة ليفربول تجهز مفاجأة لكلوب!
إدارة ليفربول تجهز مفاجأة لكلوب!

2020-05-24

الأكثر قراءة

مقتل نيفين عمراني بالنقب: لائحة اتّهام بحقّ 3 من أسرتها وكشفُ تفاصيل

مقتل نيفين عمراني بالنقب: لائحة اتّهام بحقّ 3 من أسرتها وكشفُ تفاصيل

2020-05-24
نتنياهو يمثل للمحاكمة:

نتنياهو يمثل للمحاكمة: "استهدافي شخصي وسياسي"

2020-05-24
بعد 3 سنوات من الدراما.. نتنياهو يواجه فساده أمام المحكمة

بعد 3 سنوات من الدراما.. نتنياهو يواجه فساده أمام المحكمة

2020-05-24
البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

2020-05-24
روسيا تدعو

روسيا تدعو "للقاء شخصي" بين عباس ونتنياهو في موسكو

2020-05-24