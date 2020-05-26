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غوارديولا يجد بديلا لتعويض رحيل ساني

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 10:16

غوارديولا يجد بديلا لتعويض رحيل ساني
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يراقب لاعب باير ليفركوزن الألماني، ليون بيلي، تحسبا لرحيل ليروي ساني لصالح اللعب في ألمانيا الموسم القادم.

ويُحتمل أن يرحل ساني، عن صفوف مانشستر سيتي، للعودة إلى ألمانيا في الموسم المقبل، حيث يُتوقع انضمامه إلى بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنَّ مانشستر سيتي، تابع بيلي على مدار موسمين، وقد يعلن عن رغبته في ضم اللاعب في ظل حالة الضبابية بشأن بقاء ساني ضمن صفوف سيتي.

وأشارت إلى أنَّ الجامايكي الدولي بيلي (22 عامًا) ربما يشكل البديل المناسب لساني، خاصة وأنه يستطيع اللعب على كل من الجانبين.

ويُفضِّل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عادة لاعبي الجناح الذين يمكنهم اللعب على كلا الجانبين، كما هو الحال بالنسبة لرحيم سترلينغ.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم ما تردد حول إعجاب نادي آرسنال بأداء بيلي، يعد مانشستر سيتي، المرشح الأوفر حظا لضم اللاعب الذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#ليروي ساني
#باير ليفركوزن
#ليون بيلي

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