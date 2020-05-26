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كلوب يقترب من حسم صفقة هجومية

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 10:22

كلوب يقترب من حسم صفقة هجومية
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، قام بخطوة عملية من أجل التعاقد مع أحد المهاجمين البارزين في ملاعب أوروبا هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن المدرب الألماني قام بالاجتماع بمواطنه تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، عبر مكالمة بالفيديو في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت بأن الدولي الألماني يرغب في الرحيل عن ملعب ريد بول أرينا، رغم توقيعه مؤخرًا على عقد يربطه بناديه حتى صيف 2023.

وبإمكان ليفربول التعاقد مع صاحب الـ24 عامًا عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده (55 مليون يورو) قبل 15 حزيران/يونيو المقبل.

لكن الأزمة الاقتصادية قد تدفع ليفربول للتفاوض مع لايبزيج، لمحاولة ضم المهاجم الشاب بمقابل مادي أقل.

وكان فيرنر قد أبدى رغبته في خوض تجربة خارج ملاعب البوندسليغا، مشيرًا إلى إمكانية اللعب لأحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن فيرنر قاد لايبزيج للفوز على ماينز (5-0) أمس الأحد، بعدما سجل ثلاثية، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري الألماني.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ليفربول
#يورغن كلوب
#تيمو فيرنر
#لايبزيج

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