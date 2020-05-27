آرثر يبلغ يوفنتوس: "لن أغادر برشلونة"

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب برشلونة الإسباني، آرثر ميلو، أبلغ إدارة يوفنتوس الإيطالي بقراره النهائي حول الرحيل عن ملعب "كامب نو".

وكانت إدارة يوفنتوس ترغب في ضم آرثر، مقابل انتقال ميراليم بيانيتش، لاعب وسط السيدة العجوز، إلى برشلونة.

ووفقًا لصحيفتي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، و"كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن آرثر تحدث بشكل مباشر عن الصفقة مع فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس.

وأشارت إلى أن آرثر قال لباراتيتسي "لن أغادر برشلونة، بغض النظر عن العرض المقدم أو الشروط الشخصية الخاصة بي".

وكانت بعض التقارير الإيطالية زعمت منذ أيام موافقة آرثر على الانتقال إلى يوفنتوس، قبل أن تنفي والدة اللاعب البرازيلي هذا النبأ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".