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إنتر ميلان يضع شرطا معقدا للتخلي عن لاوتارو

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 15:51

إنتر ميلان يضع شرطا معقدا للتخلي عن لاوتارو
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي وضع شرطا معقدا من أجل الاستغناء عن خدمات مهاجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، لصالح برشلونة في الميركاتو الصيفي.

ووضع برشلونة لاوتارو على رأس أولوياته لتدعيم خط هجومه، الذي عانى في مرحلة قبل التعليق بعد إصابة الثنائي لاوتارو مارتينيز وعثمان ديمبلي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر يستهدف التعاقد مع الثنائي تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، وجوارو كانسيلو، ظهير أيمن مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر لن يوافق على انتقال لاوتارو إلى برشلونة إلا إذا حصل على ضمانات بموافقة البلوغرانا على انتقال سيميدو إلى مانشستر سيتي، كي يوافق السيتيزنس على بيع عقد كانسيلو إلى الفريق الإيطالي.

ليس ذلك فقط، بل يريد إنتر الحصول على ما يكفي أموال من صفقة بيع لاوتارو تكفي لقيامه بشراء تيمو فيرنر من لايبزيج.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الذي يفكر فيه مسؤولو إنتر هو 80 مليون يورو، وهو أكثر من كافٍ للتعاقد مع فيرنر.

وعرض برشلونة ظهير الأيسر جونيور فيربو على إنتر، ضمن صفقة لاوتارو، لكنهم غير مقتنعين بضمه.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#إنتر ميلان
#لاوتارو مارتينيز

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