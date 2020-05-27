ريال مدريد يسعى لضم هالاند بواسطة حكيمي

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، بواسطة لاعبه المغربي، أشرف حكيمي، الموسم القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن ريال مدريد سيستغل حكيمي، كورقة مساومة لدورتموند، من أجل ضم هالاند.

ويلعب حكيمي مع دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وتمسك الميرنغي بعودة اللاعب إلى قلعة سانتياغو برنابيو، لكن هناك مخاوف أن يجلس الظهير المغربي على مقاعد البدلاء.

وقالت الصحيفة إن داني كارفاخال يظل الخيار الأول لدى المدرب زين الدين زيدان في مركز الظهير الأيمن.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد، على أتم الاستعداد للتفاوض حول انتقال حكيمي بشكل نهائي إلى دورتموند، لتسهيل قدوم هالاند إلى البرنابيو وقيادة هجوم الملكي لسنوات مقبلة.