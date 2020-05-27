  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يسعى لضم هالاند بواسطة حكيمي

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 08:31

ريال مدريد يسعى لضم هالاند بواسطة حكيمي
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، بواسطة لاعبه المغربي، أشرف حكيمي، الموسم القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن ريال مدريد سيستغل حكيمي، كورقة مساومة لدورتموند، من أجل ضم هالاند.

ويلعب حكيمي مع دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وتمسك الميرنغي بعودة اللاعب إلى قلعة سانتياغو برنابيو، لكن هناك مخاوف أن يجلس الظهير المغربي على مقاعد البدلاء.

وقالت الصحيفة إن داني كارفاخال يظل الخيار الأول لدى المدرب زين الدين زيدان في مركز الظهير الأيمن.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد، على أتم الاستعداد للتفاوض حول انتقال حكيمي بشكل نهائي إلى دورتموند، لتسهيل قدوم هالاند إلى البرنابيو وقيادة هجوم الملكي لسنوات مقبلة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ريال مدريد
#إيرلينغ هالاند
#أشرف حكيمي
#بوروسيا دورتموند

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يحدد بديلا تحسبا لفشل انضمام بيانيتش
برشلونة يحدد بديلا تحسبا لفشل انضمام بيانيتش

2020-05-27

كلوب يقترب من حسم صفقة هجومية
كلوب يقترب من حسم صفقة هجومية

2020-05-26

غوارديولا يجد بديلا لتعويض رحيل ساني
غوارديولا يجد بديلا لتعويض رحيل ساني

2020-05-26

الأكثر قراءة

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

2020-05-26
فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

2020-05-26
نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

2020-05-26
الأجهزة الأمنية تحذّر من

الأجهزة الأمنية تحذّر من "أعمال عنف" في الضفة في حال الضم

2020-05-26

"تنوفا" تدخل حيّز التنفيذ؛ وغانتس: التوتر في غزة سيطول

2020-05-26