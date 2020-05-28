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إصابة مهاجم أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا في التدريبات

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 17:50

إصابة مهاجم أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا في التدريبات
أنجيل كوريا
عرب ٤٨ / رويترز

تعرض مهاجم نادي أتليتيكو مدريد، أنخيل كوريا لإصابة عضلية في المران في التدريبات التي عادت إليها الفرق الرياضية بعد انقطاع دام قرابة الشهرين، وفقًا لما أعلن النادي اليوم الخميس في بيان رسمي.

وأصبح اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عامًا ثاني لاعب من أتليتيكو يصاب في التدريبات هذا الأسبوع بعد زميله جواو فيلكس الذي تعرض لإصابة في أربطة ركبته اليسرى يوم الإثنين الماضي.

وكان نادي أتليتيكو مدريد يحتل المركز السادس عندما توقف الدوري المحلي في آذار/ مارس بسبب جائحة كوفيد-19 وقبل 11 جولة من نهاية المسابقة ومن المفترض أن يواجه أتليتيك بيلباو عند استئناف الموسم.

ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية دون مشجعين بدءًا من الثامن من حزيران/ يونيو بينما قال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، إنه يأمل في استئناف الموسم في 11 حزيران/ يونيو.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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