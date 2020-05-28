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نيمار يضغط على فريقه للعودة إلى برشلونة

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 09:26

نيمار يضغط على فريقه للعودة إلى برشلونة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، بصدد الضغط على إدارة فريقه من أجل العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي تضغط على اللاعبين لقبول خفض الرواتب، بعد إلغاء الموسم في فرنسا.

وأشارت إلى أن تحركات الخليفي تسببت في انقسامات داخل غرفة ملابس سان جيرمان، حيث تحول اللاعبون إلى موافقين ومعارضين لرغبة الإدارة.

وأوضحت أن نيمار وتياغو سيلفا وإدينسون كافاني وأندير هيريرا وخوان بيرنات يرفضون خفض الرواتب، بينما يتواجد كيليان مبابي في المجموعة الثانية.

وقالت الصحيفة إن نيمار، الذي يتقاضى 3 ملايين يورو شهريًا، يستغل هذا الأمر للضغط على الخليفي، لقبول عودته إلى "كامب نو".

وأضافت أن الخليفي لا يخفي استياءه من عدم رد اللاعبين على اتصالاته في الوقت الحالي.

وذكرت أن لاعبي سان جيرمان الآن عاطلون عن العمل جزئيًا، لذا فإنهم يتلقون 84% فقط من رواتبهم، إلا أن الإدارة ترى هذا الانخفاض غير كافٍ، لتقليل الخسائر التي قد تصل 200 مليون يورو، وترغب في خصم 70% من المستحقات.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#برشلونة

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