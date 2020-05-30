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الجزائري محرز: حان وقت حصد دوري أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 30/05/2020 - 21:46

الجزائري محرز: حان وقت حصد دوري أبطال أوروبا
النجم الجزائري رياض محرز (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، ثقته في قدرة فريقه على حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز السيتي في ذهاب دور الـ16، خارج ميدانه على ريال مدريد (2-1)، ولم تقم مباراة الإياب حتى الآن، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال محرز، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "أعتقد أن هذا وقت جيد للفوز بدوري أبطال أوروبا، نملك الفريق والمدرب وكل شيء".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كنا الفريق الأفضل، لكننا جيدون بما فيه الكفاية للفوز بهذا اللقب.. دوري الأبطال صعب، والكل يرغب في التتويج به، وبالتالي ستكون معركة كبيرة بالنسبة لنا".

وتابع "مر وقت طويل دون لعب كرة القدم، لكننا تأقلمنا وعدنا، وهذا أمر جيد للغاية.. خطوة بخطوة سنستعيد اللياقة البدنية، أشعر بالإثارة تجاه ذلك".

وختم الدولي الجزائري "كان من الرائع رؤية زملائي والمدربين مرة أخرى، هناك مناخ جيد بين المجموعة".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#مانشستر سيتي
#رياض محرز
#دوري أبطال أوروبا

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