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برشلونة يرسم خطة للتخلي عن كوتينيو

تاريخ النشر: 30/05/2020 - 16:05

برشلونة يرسم خطة للتخلي عن كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة الإسباني بصدد اتباع خطة بديلة للتخلص من النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ في الموسم الحالي، ولا ينوي الفريق البافاري شراء اللاعب بشكل نهائي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو، عن طريق بيعه هذا الصيف، والحصول على 80 مليون يورو.

وأشارت إلى أن برشلونة يدرك تمامًا الأزمة الاقتصادية الحالية في عالم كرة القدم، لذا ليس من السهل على أي فريق، دفع هذا الرقم.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة وضع خطة بديلة للتخلص من كوتينيو، عن طريق إعارته إلى فريق آخر مع أحقية الشراء، بالإضافة إلى تحمل الأخير راتبه بالكامل.

ويشترط برشلونة الحصول على 10 ملايين يورو نظير الإعارة الجديدة، أكثر بـ1.5 مليون يورو مما دفع بايرن لضم كوتينيو لمدة موسم واحد.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيليب كوتينيو
#برشلونة

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من عرب 48

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