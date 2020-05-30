ليفربول يضع نجم برشلونة على لائحة أهدافه

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، أبدى رغبته في التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفربول وضع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، على لائحة أهدافه.

وأشارت إلى أن ليفربول سيتحرك صوب ديمبلي، إذا لم ينجح في ضم تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، الذي يبلغ سعره 55 مليون يورو، وذلك رغم اختلاف مراكز اللاعبين.

وأوضحت أن كلوب يحب ديمبلي، وكان يدفع ليفربول لمنافسة برشلونة على الصفقة في صيف 2017.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يعتقد أن ديمبلي لا يزال مطلوبًا في الميركاتو رغم إصاباته المستمرة، حيث يحظى اللاعب باهتمام يوفنتوس بالإضافة إلى الريدز.

وأضافت أن ديمبلي ينال تقدير المدرب كيكي سيتين، لكنه ليس ضمن قائمة اللاعبين غير القابلين للرحيل في برشلونة.