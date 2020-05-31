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برشلونة يضع خطة بديلة حال فشل ضم بيانيتش

تاريخ النشر: 31/05/2020 - 08:44

برشلونة يضع خطة بديلة حال فشل ضم بيانيتش
النجم البوسني ميرالم بيانيتش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة بصدد اتباع خطة بديلة في حال فشل ضم نجم يوفنتوس الإيطالي، ميراليم بيانيتش، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعتبر بيانيتش هدفًا لبرشلونة هذا الصيف، إلا أن الصفقة تواجه بعض الصعوبات، في ظل عدم موافقة آرثر ميلو على الانتقال ليوفنتوس، ورفض البارسا التفريط في أنسو فاتي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيانيتش هو الهدف الرئيسي لبرشلونة لتعزيز خط وسطه هذا الصيف، لكن في حالة فشله في ضمه، سيتجه للخطة البديلة المتمثلة في فابيان رويز، لاعب نابولي.

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن رويز لا يزال على رادار برشلونة، وإذ لم يتم التوصل لاتفاق مع يوفنتوس، فإن لاعب نابولي هو الخيار المفضل لكيكي سيتين، مدرب البارسا، خاصة وأنه يعرفه جيدًا، منذ تدريبه في ريال بيتيس.

وأوضح التقرير أن هناك مفاوضات جرت بين برشلونة ورويز في وقتٍ سابق، لكنها توقفت بعد تدخل ريال مدريد.

ويحاول نابولي جاهدًا خلال هذه الفترة تمديد عقد رويز من 2023 إلى 2025، وإذ لم يتمكن من ذلك سيطلب أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، 60 مليون يورو لبيعه هذا الصيف.

ورغم ذلك فإن برشلونة ليس على استعداد لدفع هذا الرقم.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#برشلونة
#ميراليم بيانيتش
#فابيان رويز

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