  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يؤجل تحركه لضم لاعب ليفركوزن

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 09:04

ريال مدريد يؤجل تحركه لضم لاعب ليفركوزن
اللاعب الألماني كاي هافيرتز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من إمكانية التعاقد مع لاعب باير ليفركوزن الألماني، كاي هافيرتز، في الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط الدولي الألماني، صاحب الـ20 عامًا، بعدد من عمالقة القارة العجوز، أمثال بايرن ميونخ، ريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الريال أرجأ تحركه نحو لاعب الوسط الشاب، مما يجعل انتقاله للفريق الملكي غير وارد هذا الصيف.

ولم يستبعد نادي العاصمة الإسبانية التعاقد مع نجم ليفركوزن مستقبلًا، لكنه يرغب في الانتظار لعام آخر على الأقل.

ويرتبط هافيرتز بعقد مع ليفركوزن ممتد حتى صيف 2022، مما يعني إمكانية انتقاله بسعر منخفض الصيف المقبل.

وتعاني كافة أندية أوروبا من الأزمة الاقتصادية التي اندلعت منذ توقف النشاط الرياضي في آذار/مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تتجنب الأندية الأوروبية إنفاق أموال طائلة في سوق الانتقالات هذا الصيف.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ريال مدريد
#باير ليفركوزن
#كاي هافيرتز

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فيرنر يحذر ليفربول من وجهة عكسية!
فيرنر يحذر ليفربول من وجهة عكسية!

2020-06-01

برشلونة رفض التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ
برشلونة رفض التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ

2020-05-31

زيدان يتحرك لحسم صفقة بوغبا
زيدان يتحرك لحسم صفقة بوغبا

2020-05-31

الأكثر قراءة

مقتل شقيقين وإصابة خطيرة بإطلاق نار خلال شجار بحوارة

مقتل شقيقين وإصابة خطيرة بإطلاق نار خلال شجار بحوارة

2020-05-31
ارتفاع في عدد الإصابات بالكورونا في البلدات العربية

ارتفاع في عدد الإصابات بالكورونا في البلدات العربية

2020-05-31

"قانون الكورونا": نتنياهو يسعى لتقييد الحريات وانتهاك الخصوصيات

2020-05-31

"كاحول لافان": ليس بمقدورنا منع تنفيذ مخطط الضم

2020-05-31
الفلسطينيون يفتحون الأقصى وعشرات المستوطنين يقتحمونه

الفلسطينيون يفتحون الأقصى وعشرات المستوطنين يقتحمونه

2020-05-31