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فيرنر يحذر ليفربول من وجهة عكسية!

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 09:13

فيرنر يحذر ليفربول من وجهة عكسية!
اللاعب الألماني تيمو فيرنر (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب لايبزيج الألماني، تيمو فيرنر، أعلن موقفه من الانضمام لأي فريق آخر غير ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم فيرنر (24 عاما) بقوة بالانتقال إلى ليفربول هذا الصيف، في ظل رغبة متبادلة من جانبه ومن جانب يورغن كلوب، المدير الفني للريدز.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن فيرنر مستعد للانضمام إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد، ولكن فقط إذا استسلم ليفربول في محاولات ضمه.

وأوضحت أن الأندية الإنجليزية الثلاثة مترددة حاليًا في دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي تبلغ قيمته 49 مليون جنيه إسترليني، حيث يقدر اللاعب حاليا بـ30 مليون إسترليني.

في الوقت نفسه، حذر الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيج من أي خطوة مستقبلية للتوقيع مع فيرنر، مؤكدًا أنه لن يتم تخفيض سعره.

وأشار التقرير إلى أن فيرنر ما زال متفائلًا بشأن الانتقال إلى ليفربول، بينما ينظر في العروض الأخرى إذا أوقف الريدز مفاوضات ضمه.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#تيمو فيرنر
#ليفربول
#مانشستر يونايتد
#تشيلسي

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