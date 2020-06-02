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لاوتارو يسهل الطريق أمام برشلونة

تاريخ النشر: 02/06/2020 - 15:53

لاوتارو يسهل الطريق أمام برشلونة
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، يسعى جاهدا من أجل تمهيد الطريق أمام برشلونة من حتى التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتفاق تم بين لاوتارو وبرشلونة، رغم أن النادي الكاتالوني لم يؤكد أو ينفي الأمر حتى الآن.

وأشارت إلى أن لاوتاور أبلغ إنتر "إما الانتقال إلى برشلونة أو البقاء في ميلانو"، كي يجعل النيراتزوري لا يناقش سوى العروض القادمة من كاتالونيا فقط.

وكان لاوتارو يحظى أيضًا باهتمام من قبل ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأوضحت أن إنتر لن يوافق على رحيل لاوتارو، قبل إيجاد بديل من الدرجة الأولى، لمشاركة روميلو لوكاكو في الهجوم.

وقالت الصحيفة إن إدينسون كافاني (سان جيرمان) وتيمو فيرنر (لايبزيج) تراجعت حظوظهما مؤخرًا في الانتقال إلى إنتر خلال الموسم المقبل.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#لاوتارو مارتينيز
#إنتر ميلان
#برشلونة

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