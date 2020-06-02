ما سبب فشل برشلونة في ضم راشفورد؟

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني كان قريبا جدا من الفوز بخدمات نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد، قبل أن يتراجع الأخير بسبب مخاوف من إمكانية عدم تأقلمه.

وانتهى الأمر براشفورد البالغ من العمر (22 عاما)، إلى توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد ينتهي عام 2023.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تواصل برشلونة مع راشفورد بعد انطلاق الموسم 2017-2018، ضمن سعيه للبحث عن بديل طويل الأمد للنجم الأوروغواياني لويس سواريز.

ولفت راشفورد أنظار برشلونة بعد سلسة من العروض المميزة مع مانشستر يونايتد، فقام مسؤولون في برشلونة بمقابلة ممثلي اللاعب الذين بدورهم، أكدوا تحمس موكلهم للانتقال إلى النادي الكاتالوني.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب انسحب من المفاوضات في اللحظات الأخيرة، بحجة أنه لم يكن جاهزا لاتخاذ قرار بهذا الحجم يتعلق بالانضمام إلى فريق جديد وتغيير نمط حياته.

يذكر أن راشفورد هو هداف فريقه الإنجليزي بكافة المسابقات هذا الموسم، برصيد 19 هدفا، وأكد مؤخرا تعافيه من إصابة في ظهره، أبعدته عن الملاعب قبل فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.