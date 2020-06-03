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سان جيرمان يعقّد عودة نيمار إلى برشلونة!

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 23:54

سان جيرمان يعقّد عودة نيمار إلى برشلونة!
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد مبلغا مقابل الاستغناء عن خدمات نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لصالح العودة إلى برشلونة الإسباني.

وحاول برشلونة ضم نيمار الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، ويبدو أن الأمر نفسه سيتكرر هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن باريس سان جيرمان الحصول يريد الحصول على 175 مليون يورو نقدًا، للموافقة على انتقال نيمار إلى برشلونة هذا الصيف.

وأكد التقرير أن سان جيرمان لا يهتم بأي لاعب من برشلونة، وإنما يريد المال فقط، من أجل الموافقة على رحيل نيمار.

وفي البداية كان يعتقد برشلونة أن بإمكانه إغراء سان جيرمان بلاعبين فرنسيين مثل أنطوان غريزمان، صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبلي، إلا أن باريس فاجأ النادي الكاتالوني بالرفض وتمسك بالحصول على قيمة الصفقة نقدًا.

ورغم علم برشلونة برغبة نيمار في العودة إلى كامب نو، إلا أنه ليس بإمكانه دفع هذا المبلغ، في ظل الخسائر المالية الضخمة للأندية جراء جائحة كورونا.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#برشلونة

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