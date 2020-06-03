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غوارديولا يخطط لتغيير مساره التدريبي!

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 01:26

غوارديولا يخطط لتغيير مساره التدريبي!
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، تمكن من حصد كل الألقاب الممكنة على صعبة الفريق، ويبدو أنه بدأ التخطيط للتتويج بالبطولات على المستوى الدولي أيضا برفقة المنتخبات.

وبحسب شقيقه ووكيل أعماله، بيري غوارديولا، فإن الإسباني يحلم بتدريب أحد المنتخبات في يوم من الأيام.

وعند سؤال بيري عن إمكانية تدريب غوارديولا للمنتخب البرازيلي، أجاب لصحيفة "Globo Esporte" البرازيلية، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل": "البرازيل فازت بكل شيء مع مدربين برازيليين، أعتقد أنكم تملكون مدربين جيدين، ولا تحتاجون للأجانب".

وأضاف "بيب يحلم بتدريب أحد المنتخبات في يوم من الأيام، وسنرى كيف ستسير الأمور، الأمر لا يتعلق بالحاضر".

يذكر أن غوارديولا ارتبط اسمه في السابق بتدريب المنتخب البرازيلي، كما حاول المنتخب الأرجنتيني خطفه، عقب نهاية مونديال روسيا 2018، وسبق وأن استبعد تدريب المنتخب الإسباني.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي

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