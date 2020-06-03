كوتينيو لن يستمر مع بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية، بأن فرص بقاء النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، مع بايرن ميونخ الألماني قد انعدمت، بعدما انتقل للعب بصفوفه على سبيل الإعارة قادما من برشلونة الإسباني.

ويلعب كوتينيو هذا الموسم على سبيل الإعارة في صفوف الفريق البافاري، وحتى 30 حزيران/يونيو الجاري، مع وجود خيار الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن فيليب كوتينيو لن يستمر في صفوف بايرن ميونخ بعد 30 حزيران/يونيو، والخيارات المتاحة لتمديد إعارته باتت شبه معدومة.

ولم ينجح كوتينيو في التأقلم بشكل جيد مع البافاري، وأعلن كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي، أنه لن يتم تفعيل خيار الشراء النهائي، وأكد أن قرار تمديد الإعارات بيد النادي فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو لن يستمر مع البافاري، وقد تكون وجهته المقبلة الدوري الإنجليزي، وفقًا لتصريحات وكيله الأخيرة.