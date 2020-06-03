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يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على تشيلسي

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 01:32

يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على تشيلسي
المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي عرض على تشيلسي الإنجليزي إمكانية إبرام صفقة تبادلية تشمل الثنائي فيديريكو برنارديسكي وجورجينيو.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن يوفنتوس هو من أقدم على خطوة عرض برنارديسكي على البلوز، مقابل ضم جورجينيو، في ظل حرص ماوريسيو ساري مدرب اليوفي، على ضم لاعبه المفضل.

ولعب جورجينيو تحت قيادة ساري في نابولي، قبل أن يلحق به عندما انتقل المدرب الإيطالي لتدريب تشيلسي.

ومع تحديد تشيلسي 40 مليون يورو مقابل التخلي عن جورجينيو، قرر يوفنتوس، عرض برنارديسكي ضمن الصفقة.

ويعتقد الجميع في تشيلسي، أن فيديريكو برنارديسكي سيكون مفيدًا للبلوز حال انضمامه قادمًا من يوفنتوس.

ومن المتوقع عقد اجتماع بين فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، ومسؤولي تشيلسي في القريب العاجل، للاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة التبادلية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#ماوريسيو ساري
#يوفنتوس
#تشيلسي
#فيديريكو برنارديسكي
#جورجينيو

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