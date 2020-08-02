ريال مدريد ينافس مانشستر يونايتد على ضم سانشو

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد انضم لقائمة الأندية الراغبة في ضم الجناح الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سينافس مانشستر يونايتد على ضم سانشو، حيث يضعه النادي الإنجليزي على رأس قائمة المطلوبين هذا الصيف.

ويسعى بوروسيا دورتموند لحسم مصير جادون سانشو، قبل يوم 10 آب/أغسطس الجاري، وهو موعد استئناف التدريبات.

ولفت سانشو أنظار زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، والذي يسعى لضم المزيد من العناصر الشابة لصفوف الميرنغي، حيث يرغب في ضم جادون بجانب، كاي هافيرتز وإدواردو كامافينجا.

وشارك جادون سانشو في 44 مباراة بكافة المسابقات، بقميص بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 18 آخرين.