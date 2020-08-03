سيتين يختار تشكيلة برشلونة لمواجهة نابولي

يلاقي برشلونة الإسباني يوم السبت القادم نظيره نابولي الإيطالي على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب بإيطاليا، بهدف في كل شبكة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، استقر فيما يبدو على تشكيلة مباراة نابولي.

وأضافت أنه في ظل غياب بوسكيتس وأرتورو فيدال، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، فإن سيتين سيعتمد على توليفة دي يونغ، راكيتيتش وسيرجي روبيرتو في خط الوسط.

ولفتت إلى أن ريكي بويج موهبة البارسا، سيجلس على مقاعد البدلاء.

وأشارت إلى أن برشلونة سيستعيد أنطوان غريزمان، مهاجم الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وجاءت التشكيلة المحتملة لبرشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغليت وألبا.

الوسط: دي يونغ، راكيتيتش وروبيرتو.

في الهجوم: غريزمان، ميسي وسواريز.