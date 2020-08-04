سان جيرمان ومانشستر يونايتد يتنافسان على ضم خاميس

أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي سينافس مانشستر يونايتد الإنجليزي على التعاقد مع نجم ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد الكولومبي خاميس رودريغيز، أقرب الراحلين عن ريال مدريد هذا الصيف، خصوصا مع تبقي موسم وحيد فقط على نهاية عقده، وخروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد انضم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى السباق من أجل الحصول على خدمات خاميس هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل خاميس، عرض خدمات موكله على باريس سان جيرمان، وهناك ترحيب فرنسي بإتمام الصفقة.

وأوضحت "يعتقد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للباريسيين، أن خاميس يمكن أن يقدم التعزيزات الهجومية للفريق، بعد رحيل إدينسون كافاني وشوبو موتينغ".

وأكدت "ماركا" أن ريال مدريد يشترط الحصول على 35 مليون يورو، مقابل بيع خاميس، على الرغم من عرض مانشستر يونايتد 25 مليونا فقط، وهناك اعتقاد بأن باريس على استعداد لتلبية مطالب الملكي.