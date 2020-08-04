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نيمار: أعيش أفضل لحظاتي مع باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 22:55

نيمار: أعيش أفضل لحظاتي مع باريس سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى وضعيته مع باريس سان جيرمان الفرنسي بلهجة إيجابية غير مسبوقة منذ قدومه من برشلونة في صيف 2017.

وذكر نيمار، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، اليوم الثلاثاء "تعلمت العديد من الدروس على مدار 3 سنوات مع باريس، عشت لحظات سعيدة وفترات أخرى صعبة للغاية، خاصة عند غيابي عن المباريات بسبب الإصابة".

وأضاف صاحب الـ28 عاما "تجاوزت هذه اللحظات العصيبة بفضل مساندة زملائي، وركزت على الأمر الأهم وهو تقديم مستوى مميز مع الفريق وترجمة ذلك للفوز بالبطولات".

وتابع نيمار "إدارة باريس وجماهيره، وأي مشجع لكرة القدم يدرك حاليا قيمة مستوانا في كل مباراة، وأعتقد أنني أعيش حاليا أفضل لحظاتي مع بي إس جي".

وواصل "الجو الأسري يسود الفريق من أجل تحقيق الهدف الأكبر، نسعى لترك بصمة في دوري الأبطال هذا الموسم، سنقاتل من أجل ذلك، لأننا لم يسبق أن كنا قريبين من اللقب".

وأتم "أتأقلم على أجواء اللعب في فرنسا مباراة بعد مباراة، هنا يوجد مزيد من القوة والسرعة والمهارة والخشونة، وقوتي تتركز في مهارة الركض بالكرة والمراوغة لفتح مساحات لزملائي لتسجيل الأهداف".

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