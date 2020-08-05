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آرسنال يتحرك لحسم صفقة كوتينيو

تاريخ النشر: 05/08/2020 - 20:47

آرسنال يتحرك لحسم صفقة كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي تحرك من أجل حسم صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، من برشلونة الإسباني.

ويستهدف برشلونة التخلص من كوتينيو هذا الصيف، من أجل الاستفادة بأمواله في تدعيم الفريق بصفقات جديدة، خاصة وأنه خارج حسابات الإدارة وكيكي سيتين، مدرب الفريق.

وأفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، بأن برشلونة كثف محادثاته مع آرسنال خلال الأيام الماضية، من أجل بيع كوتينيو، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فقد بدأ آرسنال بالفعل محادثاته مع برشلونة ووكيل كوتينيو، كيا جورابشيان.

وأكدت أن برشلونة اشترط أن يكون رحيل اللاعب هذه المرة نهائيًا وليس على سبيل الإعارة مثلما حدث مع بايرن.

وأشار التقرير إلى أن آرسنال حريص للغاية على إعادة كوتينيو إلى البريمييرليغ، وهناك استعداد من جميع الأطراف لإنجاز الصفقة.

وأوضحت مترو، أن الجانرز يعد أقرب فريق للتعاقد مع اللاعب، على الرغم من أن برشلونة لم يغلق الباب أمام الأندية الأخرى.

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#آرسنال
#فيليب كوتينيو
#برشلونة

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