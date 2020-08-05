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صلاح يتلقى نصيحة بالبقاء في ليفربول

تاريخ النشر: 05/08/2020 - 09:02

صلاح يتلقى نصيحة بالبقاء في ليفربول
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

وجه مهاجم ليستر سيتي وليفربول وأستون فيلا السابق، إيميل هيسكي، نصيحة للنجم المصري، محمد صلاح، للبقاء في صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي.

وذكر هيسكي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة "عندما نتحدث عن ثلاثي ليفربول الهجومي، يجب أن نضع اسم محمد صلاح أولًا".

وأضاف "صلاح حقق طفرة مع ليفربول، وإذا أخرجته من المثلث الهجومي، سيفقد الفريق توازنه، وهو السبب في تألق ساديو ماني وروبرتو فيرمينو".

وتابع "أنصح محمد صلاح بضرورة الاستمرار مع ليفربول خلال الفترة المقبلة".

ونوه "قصة انضمامي للريدز جاءت عندما كنت في عمر 18 عامًا، وافقت على الفور بعد وصول العرض".

وأوضح "جيلي في ليفربول كان ناجحًا للغاية، لكن كان ينقصنا ثبات المستوى على مدار الموسم، وهذا ما يميز الجيل الحالي".

وعن عمرو زكي لاعب ويغان السابق، علق هيسكي "كان لاعبًا رائعًا، تعجبنا في الفريق عندما تم ضمه، لكنه ظهر بشكل جيد في مباراته الأولى، إلا أن الإصابة أنهت مشواره الاحترافي مبكرًا".

وأتم "أحمد حسام ميدو مهاجم جيد، تجربته في توتنهام كانت رائعة، لكن لم تنجح تلك التجربة بنفس الشكل مع ويغان".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إيميل هيسكي
#محمد صلاح
#ليفربول

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